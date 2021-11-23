Рассекречен прайс-лист звёзд за новогодние корпоративы

Стоимость выступлений популярных артистов на новогодних корпоративах выросла почти в два раза. При этом спрос на звёздных гостей заметно снизился.

Как сообщает РБК, средний гонорар артистов с собственными хитами на новогодних корпоративах в 2021 году составляет 1,5-2 млн руб. Об этом рассказал член Национальной ассоциации организаторов мероприятий Павел Воронцов.

Такие расценки на выступления знаменитостей почти в полтора-два раза выше расценок 2019 года, когда пандемия ещё не достигла российских границ. Прайс-лист варьировался в диапазоне от 1 до 1,5 млн руб. Рост цен на услуги артистов объясняют тем, что количество возможных концертов в конце декабря ограничено.

Расценки заметно меняются в зависимости от региона: столичный артист в Москве стоит дешевле примерно на 25%, чем в северной столице или в других областях страны. Такая градация существует, так как артист на выезд в другой регион тратит больше времени.

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