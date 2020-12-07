Россиянам дали советы по празднованию Нового года во время пандемии

В связи с пандемией коронавируса специалисты Роспотребнадзора советуют россиянам провести новогодние праздники дома. Рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий и выездов за границу.

"Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий", — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре советуют встретить праздник дома или на даче.

Также рекомендуется минимизировать количество контактов и многократных походов в гости.

Эксперты ведомства напомнили о том, что в общественных местах нужно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 м, сообщает ТАСС.