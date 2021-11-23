Коллеги Гаркалина озвучили настоящую причину смерти артиста

Коллега умершего от коронавируса Валерия Гаркалина на траурной церемонии назвал причину, по которой артисту не удалось победить COVID-19.

Актёр Влад Демченко считает, что на Гаркалина очень повлияла кончина его супруги Екатерины, которая умерла от онкологического заболевания двенадцать лет назад.

"Его очень подкосила, сломала смерть жены, я был с ней также дружен и знаком. Катя была удивительной женщиной, его опорой, его стеной", — цитирует слова коллеги народного артиста России NEWS. ru.

Демченко подчеркнул, что Екатерина и Валерий были будто связаны друг с другом. Уход спутницы жизни звезда фильма "Ширли-мырли" не смог пережить.

Актер Евгений Герасимов отметил, что ученикам Гаркалина, который преподавал в ГИТИСе, несказанно повезло, так как он обладал уникальным даром комедийного артиста.

"Поначалу я воспринимал его как остросоциального артиста, позже оказалось, что ему подвластны также сложнейшие комедийные роли", — объяснил Герасимов.

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