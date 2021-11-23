Дочь Гаркалина: сертификат о прививке у отца был подлинным

Наследница Валерия Гаркалина, скончавшегося от COVID-19, заявила, что отец добросовестно вакцинировался. Информацию о поддельном сертификате женщина назвала недостоверной.

Нику Гаркалину возмутили предположения о том, что её отец купил поддельный сертификат о вакцинации.

Как пишет издание URA.RU в своём Telegram-канале, дочь народного артиста РФ сообщила, что отец вакцинировался двумя компонентами препарата "Спутник V" летом. Ранее он привился вакциной "КовиВак". Организм актёра не отреагировал должным образом на прививки, так как антитела у него не выработались.

Ника подчеркнула что её отец доверял прививкам и охотно прошёл вакцинацию.

Споры по этому поводу возникли в Facebook. Лариса Гузеева, комментируя пост одного из своих коллег, уверила, что свидетельство о прививке от коронавируса у Гаркалина было поддельное.

Продюсер Евгений Фридлянд заявил, что Гаркалин сам признался, что приобрёл сертификат о вакцинации. Повторить свои слова с беседе с журналистами продюсер отказался.

Звезда фильма "Ширли-мырли" скончался в возрасте 67 лет от тяжёлых осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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