Шифрин резко ответил на слова Измайлова о ссоре с Коклюшкиным

Ефима Шифрина возмутили слова Леона Измайлова о том, что он якобы находился в ссоре с Виктором Коклюшкиным.

Леон Измайлов упрекнул Шифрина в неблагодарности, так как он читал со сцены монологи, написанные для него Виктором Коклюшкиным. Измайлов уверен, что между бывшими соратниками произошла ссора.

Ефима Шифрина данные предположения обидели.

"Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом, — сказал Шифрин в адрес Измайлова в эфире НТВ. — Мы с Витей никогда не ссорились, никогда в жизни. Мы стали общаться реже, это и дало повод человеку судачить об этом. Но не мужское это дело и не его".

Эстрадный артист рассказал, что Виктор Коклюшкин сам избегал общения с друзьями, так как на этом настаивала вторая жена сатирика. Она стремилась избавить супруга от пристрастия к спиртному. Женщина не одобряла, когда Коклюшкин присоединялся к застолью с алкоголем.

С юмористическими творениями Коклюшкина выходили на сцену многие юмористы. Среди них: Евгений Петросян, Елена Степаненко, Владимир Винокур.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-ом году жизни от сердечной недостаточности

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