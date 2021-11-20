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Симоньян возмутили комментарии про её ноги: "Срочно всем искать ноги Марго"

Шоу-бизнес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила хамам, которые позволили себе критиковать её внешность, заявив, что у неё кривые ноги.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян

Журналистка привыкла к нападкам в свой адрес. Большинство обидных комментариев она игнорирует, однако, когда речь зашла о её ногах, Маргарита осадила наглецов.

В своём Telegram-канале Симоньян опубликовала скрин комментариев под её выступлением в ТВ программе.

"Кто такие, по мнению кривоногой армянки, нацики?";

"Она кого имеет в виду? Армянских или азербайджанских этнобандитов?" — писали в Сети.

Симоньян объяснила, что не демонстрирует свои ноги.

"Вы где видели мои ноги? Правильно, нигде. Иначе они бы вам понравились. А в виду я имела, например, вас. И не только в виду", — написала Маргарита в ответ.

Поклонники Симоньян вступились за неё, не одобрив выпады невоспитанных людей в адрес эффектной женщины.

"Женщина с небольшой кривизной ног признак повышенной сексуальности и чувственности. Так что, ок":

"Так, а где ноги посмотреть?";

"Может у них тупых сложилось такое впечатление, потому что Вы на эфирах сидите, хотя все стоят?";

"У вас лучшие ноги, руки, голова, глаза и всё, всё, всё!"

"Срочно всем искать ноги Марго и любоваться, и позавидовать Тиграну", — писали подписчики Симоньян.

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Автор: Елена Былкина
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