Вера Брежнева рассказала о семейной жизни с Константином Меладзе

По признанию певицы Веры Брежневой, ей не нравится, что журналисты следят за каждым моментом её семейной жизни с продюсером Константином Меладзе, за которого артистка тайно вышла замуж в Италии в 2015 году.

Брежнева рассказала изданию "СтарХит", что их с Меладзе частная жизнь совсем не "звёздная", им нравится проводить время друг с другом и делать всё то, что делают обычные пары.

"Мы нормальные люди, нормальная семья: живём, ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Мы не можем себе позволить открытое проявление чувств на публике", — призналась звезда.

Певица добавила, что чувствовала себя счастливой во время карантина, занимаясь простыми домашними делами вместе со своей семьёй, в частности, вновь начала готовить для своих домашних.

"На карантине я вернула все свои навыки готовки. И я так хорошо себя почувствовала. Поняла, что мне этого не хватало. Таким образом хочется заземляться не только как женщине, но и как артистке", — поделилась бывшая участница группы "ВИА Гра".

Вера Брежнева на протяжении многих лет держала в секрете свой роман с Константином Меладзе. В те годы они почти не появлялись вместе на публике, и сейчас не так часто выходят куда-то вдвоём.

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