Максим Галкин поговорил с утра с сыном о любви к школе

Максим Галкин опубликовал фрагмент беседы с сыном Гарри. Наряженный в белую рубаху мальчик выложил всё, что он думает об учёбе в школе.

Супруг Аллы Пугачёвой в очередной раз показывает, как в его семье проходят проводы детей в школу. Ранее шоумен в пижаме демонстрировал только свои эмоции по поводу ранних подъёмов. Теперь он запечатлел на видео и своего сына.

Гарри уже был при полном параде, когда отец поинтересовался у него, любит ли он ходить в школу.

Ребёнок, покосившись на камеру, ответил, что любит. Тогда Галкин предложил пойти в школу вместо него.

Это очень обрадовало Гарри. Он откинулся на спинку кресла и заявил, что не против такого решения, так как у него появится возможность подольше поспать утром.

"Везёт же тебе", — сказал шоумен завистливым голосом, признаваясь, что с удовольствием бы отправился сейчас в школу.

Двойняшки звёздной четы Лиза и Гарри учатся в Первой Московской гимназии. Это престижная частная школа, расположенная на Рублёво-Успенском шоссе.

Супруг Примадонны серьёзно подходит к делу образования своих наследников. Английский язык детям преподают педагоги из Канады.

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