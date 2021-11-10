Дмитрий Хрусталёв показал свою зеленоглазую прелестницу

Дмитрий Хрусталёв не женат, у него нет детей, однако одному очаровательному созданию он дал своё отчество.

Дмитрий Хрусталёв

Дмитрий Хрусталёв — убеждённый холостяк. в одном из интервью он объяснял, что не хочет заводить детей, так как придётся полюбить их, тогда как он хочет жить ради себя.

При этом у телеведущего есть одно создание, к которому он относится по-отечески.

Ведущий "Вечернего Урганта" разместил в своём Instagram-аккаунте фото со своей кошкой.

Снимок получился в ретро-стиле. За спиной у шоумена — стена с газетным принтом, а сам Дмитрий одет в элегантный винтажный костюм. В руках у звезды — пушистая бело-рыжая кошечка, которой он дал своё отчество, словно наследнице.

"Уже 2-ой год мы с Кикой Дмитриевной продолжаем отмечать важный праздник — День животных!" — подписал фото Хрусталёв.

Подписчикам питомец Хрусталёва понравился.

"Прелестница"; "Сладкая парочка!"; "А у нас Марфа Васильевна, смотрю не редкость имя и отчество у кошек", — писали фолловеры под постом знаменитости.

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