Ургант отметил, что Хрусталеву стал хорошо шутить после комы

Недавно Хрусталёв напугал поклонников, попав в реанимацию.

Дмитрий потерял сознание в такси, а после был доставлен в одну из клиник Ленинградской области.

Медики ввели юмориста в искусственную кому, спасая от сильной интоксикации.

Комик быстро оправился, объяснив, что, вероятно, его плохое самочувствие было вызвано тем, что он неправильно сочетал лекарственные препараты.

Его коллега по шоу Иван Ургант обратился к зрителям передачи, объяснив, что Митя временно выпал из рабочего процесса, но скоро вернётся на Первый канал.

Зрители "Вечернего Урганта" заметили, что оправившийся после недомогания юморист стал радовать публику еще более остроумными шутками.