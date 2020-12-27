Недавно Хрусталёв напугал поклонников, попав в реанимацию.
Дмитрий потерял сознание в такси, а после был доставлен в одну из клиник Ленинградской области.
Медики ввели юмориста в искусственную кому, спасая от сильной интоксикации.
Комик быстро оправился, объяснив, что, вероятно, его плохое самочувствие было вызвано тем, что он неправильно сочетал лекарственные препараты.
Его коллега по шоу Иван Ургант обратился к зрителям передачи, объяснив, что Митя временно выпал из рабочего процесса, но скоро вернётся на Первый канал.
Зрители "Вечернего Урганта" заметили, что оправившийся после недомогания юморист стал радовать публику еще более остроумными шутками.
"Ради того, чтобы хорошо шутить, можно было и из комы выйти", — съязвил Ургант, который часто подшучивает над своим безропотным соведущим.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.