Александр Масляков высказался о будущем КВН

В 60-летний юбилей КВН Александр Масляков ответил на слухи о закрытии Клуба весёлых и находчивых. Он также прокомментировал запуск шоу "Игра" на ТНТ, в котором бывшие квнщики продолжают шутить в формате, напоминающем старый добрый КВН.

Александр Масляков обвинил создателей проекта "Игра" в плагиате.

"Всё, что я могу сказать насчёт "Игры", это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Мы недавно запустили на "Первом канале" новый проект — "Детский КВН". Так что всё будет нормально", — цитирует слова Маслякова NEWS. ru.

Гарик Мартиросян объявил ранее, что съёмки шоу "Игра" на ТНТ приостанавливаются в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ксения Собчак в своей YouTube-программе "Осторожно, новости!", ссылаясь на свои источники, рассказала, что шоу "Игра" было закрыто по просьбе Александра Маслякова. Основатель КВН якобы дошёл до администрации президента и попросил защитить свой проект от откровенного плагиата.

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