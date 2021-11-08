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Моргенштерн разругался со зрителем во время концерта

Шоу-бизнес

Выступление российского рэпера Моргенштерна (Алишер Алиев) в Дубае едва не закончилось дракой. Причём инициатором "заварушки" стал не сам артист.

Моргенштерн разругался со зрителем во время концерта

Одному из зрителей не понравилось, что песни "сдобрены" нецензурной лексикой, и он возмутился, напомнив Моргенштерну, что в зале присутствуют дети. На что рэпер предложил мужчине покинуть зал, дабы "не слушать непотребство".

Завязалась словесная перепалка, которая чудом не переросла в драку:

"Пошли раз на раз выйдем. Ты чё ваще несёшь бл***?, — возмутился зритель.

"Если здесь есть детишки, то извините, такая х***я. Их родители знали, куда ведут, от меня, пожалуйста, от***тесь", — отрезал Моргенштерн и добавил, что никого не заставляет ходить на свои концерты.

И продолжил выступление.

К слову, использование ненормативной лексики во время концертов - фишка Моргенштерна. Из-за неё он уже лишился возможности выступать с концертами в ряде российских городов.

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Автор: Ольга Лебедева
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