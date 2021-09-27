Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера

Тур рэпера Алишера Валиева, более известного как Моргенштерн, по городам России фактически сорван. Сегодня стало известно, что организаторы в десяти городах под давлением общественности отказались от его выступлений.

Как утверждает "Царьград", отмена концертов — "это настоящая победа родителей".

По данным издания, началось всё с площадки в Новосибирске. Там родительская организация потребовала отмены концертов Моргенштерна, мотивируя это тем, что

"в своих песнях рэпер использует мат, а также открыто пропагандирует запрещённые вещества и аморальный образ жизни".

Почти сразу к столице Восточной Сибири присоединились:

Орёл,

Хабаровск,

Владивосток

и Краснодар.

Чуть позже — ещё пять городов. Сейчас с просьбой запретить выступления рэпера к властям Казани обратились родители подростков Татарстана. Известно, что площадка, на которой было запланировано мероприятие — "Татнефть Арена" — уже отказало в аренде.

"Моргенштерну взять Казань не удастся, — констатирует издание. — Рэпер, нахально заявляющий, что он "летает высоко, всем богам назло", кажется, на этот раз "долетался".

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