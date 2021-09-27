Тур рэпера Алишера Валиева, более известного как Моргенштерн, по городам России фактически сорван. Сегодня стало известно, что организаторы в десяти городах под давлением общественности отказались от его выступлений.
Как утверждает "Царьград", отмена концертов — "это настоящая победа родителей".
По данным издания, началось всё с площадки в Новосибирске. Там родительская организация потребовала отмены концертов Моргенштерна, мотивируя это тем, что
"в своих песнях рэпер использует мат, а также открыто пропагандирует запрещённые вещества и аморальный образ жизни".
Почти сразу к столице Восточной Сибири присоединились:
Чуть позже — ещё пять городов. Сейчас с просьбой запретить выступления рэпера к властям Казани обратились родители подростков Татарстана. Известно, что площадка, на которой было запланировано мероприятие — "Татнефть Арена" — уже отказало в аренде.
"Моргенштерну взять Казань не удастся, — констатирует издание. — Рэпер, нахально заявляющий, что он "летает высоко, всем богам назло", кажется, на этот раз "долетался".
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