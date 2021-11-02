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PR-консультант уверена, что во МХАТе с Бузовой поступили плохо

Шоу-бизнес

Руководитель PR-агентства Саша Сашурина назвала нежелание МХАТа сотрудничать с Бузовой конфликтом старой культуры и новой медийности.

PR-консультант уверена, что во МХАТе с Бузовой поступили плохо

Ольга Бузова негодует, так как новое руководство МХАТа не желает с ней больше работать. Звезда "Дома-2" возмущается, что её пытаются обвинить в плохой продаже билетов на постановку.

Своё мнение по этому поводу высказала в беседе с Телеканалом "360" консультант по личному бренду, руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина.

"Большинство людей посчитали это смешением высокой театральной традиции с грязным миром шоу-бизнеса", — объяснила Сашурина.

PR-специалист отмечает, что новая медийность проявляется в современном обществе тогда, когда тиктокера приглашают на экономический форум или когда известный рэпер рекламирует банк.

"Очень много появляется хейта, и ситуация аналогичная. Я считаю, что нашей старой культурной традиции нужно стать менее косной и посмотреть в сторону того, чтобы делать успешные коллаборации с новой медийностью. Сейчас же руководство театра поступило не очень хорошо", — уверена руководитель PR-агентства.

Ольга Бузова планировала играть в спектакле "Чудесный грузин" в новом театральном сезоне на сцене МХАТа, однако постановку сняли с репертуара, объяснив это решение плохими продажами билетов.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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