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Максим Галкин объяснил, почему ему не нужна молодая жена

Шоу-бизнес

Максим Галкин ответил на каверзный вопрос рэпера Басты по поводу грёз о молодой жене.

Максим Галкин объяснил, почему ему не нужна молодая жена

Шоумен ответил на вопрос Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера Басты). Музыкант с планшета зачитал вопрос от зрителя.

"Антон Машенцев спрашивает. Когда тебе будет семьдесят, ты попытаешься наверстать упущенное, взяв в жёны молодую жену?" — адресовал рэпер вопрос юмористу.

Максим Галкин не поддался на провокацию, выказав полную преданность Алле Пугачёвой.

— Во-первых, у Аллы, тьфу, тьфу, тьфу, очень хорошее здоровье, поэтому я, на месте товарища Машенцева, как-то так уж не отсекал мою нынешнюю жену в мои семьдесят. Я надеюсь, что у меня будет всегда одна жена, которая есть сейчас, — объяснил Галкин.

— Может, ты примешь ислам и освободится пара местечек, — предположил Баста.

— Нет, — категорично отмёл такой вариант супруг Примадонны.

Видео появилось в Instagram-аккаунте наследницы звёздной пары Лизы Галкиной.

Шоумен, судя по этому заявлению, не сомневается, что Алла Борисовна проживёт не менее 97 лет.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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