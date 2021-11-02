Максим Галкин ответил на каверзный вопрос рэпера Басты по поводу грёз о молодой жене.

Шоумен ответил на вопрос Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера Басты). Музыкант с планшета зачитал вопрос от зрителя.

"Антон Машенцев спрашивает. Когда тебе будет семьдесят, ты попытаешься наверстать упущенное, взяв в жёны молодую жену?" — адресовал рэпер вопрос юмористу.

Максим Галкин не поддался на провокацию, выказав полную преданность Алле Пугачёвой.

— Во-первых, у Аллы, тьфу, тьфу, тьфу, очень хорошее здоровье, поэтому я, на месте товарища Машенцева, как-то так уж не отсекал мою нынешнюю жену в мои семьдесят. Я надеюсь, что у меня будет всегда одна жена, которая есть сейчас, — объяснил Галкин.

— Может, ты примешь ислам и освободится пара местечек, — предположил Баста.

— Нет, — категорично отмёл такой вариант супруг Примадонны.