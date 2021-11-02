Максим Галкин ответил на каверзный вопрос рэпера Басты по поводу грёз о молодой жене.
Шоумен ответил на вопрос Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера Басты). Музыкант с планшета зачитал вопрос от зрителя.
"Антон Машенцев спрашивает. Когда тебе будет семьдесят, ты попытаешься наверстать упущенное, взяв в жёны молодую жену?" — адресовал рэпер вопрос юмористу.
Максим Галкин не поддался на провокацию, выказав полную преданность Алле Пугачёвой.
— Во-первых, у Аллы, тьфу, тьфу, тьфу, очень хорошее здоровье, поэтому я, на месте товарища Машенцева, как-то так уж не отсекал мою нынешнюю жену в мои семьдесят. Я надеюсь, что у меня будет всегда одна жена, которая есть сейчас, — объяснил Галкин.
— Может, ты примешь ислам и освободится пара местечек, — предположил Баста.
— Нет, — категорично отмёл такой вариант супруг Примадонны.
Видео появилось в Instagram-аккаунте наследницы звёздной пары Лизы Галкиной.
Шоумен, судя по этому заявлению, не сомневается, что Алла Борисовна проживёт не менее 97 лет.
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