Максим Галкин показал свою неприглядную сторону

Супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин показал, каким он может быть неприятным типом.

Максим Галкин

В семье Примадонны не остались в стороне от празднования мистического торжества, придуманного древними кельтами Ирландии и Шотландии.

Максим Галкин в Хэллоуин примерил на себя роль графа Дракулы. Шоумен, облачённый в черный атласный плащ, страшно шипел и скалил зубы, когда к нему приближалась камера. Юмориста очень выразительно корёжило. При этом он, в одно мгновение взмахнув плащом, преобразился во вполне приличного джентльмена без всяких признаков кровожадности.

Лиза и Гарри Галкины тоже приняли участие в пугающем торжестве. Мальчик смастерил поделку из веток и ниток, изображающих паутину, а девочка нарисовала тыкву, которая дружит с гирляндой привидений.

Только Алла Пугачёва предпочла не участвовать в "вакханалии". Что по поводу всего этого ужаса думает Примадонна, осталось за кадром.

Подписчики оценили артистические способности Галкина.

"Гениальный, конечно, Максим, правда я в последний раз так дурачился, когда мне было лет шесть!"; "Мое отношение к этому празднику в одном видео", — писали фолловеры.

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