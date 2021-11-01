Садальский поведал о неудачах института Гамалеи

Станислав Садальский рассказал, как институту Гамалеи удалось создать вакцину "Спутник V" несмотря на то, что, по словам артиста, предыдущие попытки синтезировать вакцины заканчивались для учёных провалом.

Садальский не очень доверчиво относится к вакцине против коронавируса. Его смущает то, что учёные, которые создали вакцину, ранее не блистали достижениями.

"Профессор Александр Редько озвучил на конференции в Санкт-Петербурге очень интересную информацию об институте Гамалеи и Гинцбурге: "Спутник V" так называется в том числе потому, что это пятая вакцина, разработанная этим институтом. На разработку предыдущих четырёх (от гриппа, эболы и т. д.) институт исправно получал по 1,5 миллиарда бюджетных денег. Но ни одну вакцину не выпустил", — пишет звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Садальский удивляется тому, что каким-то чудесным образом институту, ничего из себя не представляющему, с хвостом уголовных дел, удалось создать прославленную вакцину "Спутник V", которая, по словам руководства страны, пользуется огромным спросом во всём мире.

Не все подписчики разделили с Садальским его пессимизм.

"Не будем загружаться, я ею привилась уже, так что ничего не знаю, всё должно быть норм. А вообще я уже болела этой болезнью год назад, средней тяжести. Больше не хочу. И подруг похоронила, так что пусть бурда, но хоть надежда есть", — писали в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.