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Садальский поведал о неудачах института Гамалеи

Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, как институту Гамалеи удалось создать вакцину "Спутник V" несмотря на то, что, по словам артиста, предыдущие попытки синтезировать вакцины заканчивались для учёных провалом.

Садальский поведал о неудачах института Гамалеи

Садальский не очень доверчиво относится к вакцине против коронавируса. Его смущает то, что учёные, которые создали вакцину, ранее не блистали достижениями.

"Профессор Александр Редько озвучил на конференции в Санкт-Петербурге очень интересную информацию об институте Гамалеи и Гинцбурге: "Спутник V" так называется в том числе потому, что это пятая вакцина, разработанная этим институтом. На разработку предыдущих четырёх (от гриппа, эболы и т. д.) институт исправно получал по 1,5 миллиарда бюджетных денег. Но ни одну вакцину не выпустил", — пишет звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Садальский удивляется тому, что каким-то чудесным образом институту, ничего из себя не представляющему, с хвостом уголовных дел, удалось создать прославленную вакцину "Спутник V", которая, по словам руководства страны, пользуется огромным спросом во всём мире.

Не все подписчики разделили с Садальским его пессимизм.

"Не будем загружаться, я ею привилась уже, так что ничего не знаю, всё должно быть норм. А вообще я уже болела этой болезнью год назад, средней тяжести. Больше не хочу. И подруг похоронила, так что пусть бурда, но хоть надежда есть", — писали в Сети.

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Владимир Познер о вакцинации от коронавируса. Познер. Фрагмент выпуска от 28.06.2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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