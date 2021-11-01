Бывшая домработница Пугачёвой вернула певице подаренные вещи

Бывшая помощница Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова получила от народной артистки СССР множество дорогих эксклюзивных вещей. Скромная домработница предпочла вернуть всё, что артистка выдала ей с "барского плеча".

Примадонна оценила бережливость Дородновой, которая сохранила нетронутыми все подаренные ей вещи. Людмила не осмелилась носить одежду из гардероба Примадонны, лишь бережно собирая всё, что артистка ей презентовала в разное время.

Это пригодилось Алле Пугачёвой, которая хотела помочь известному ценителю моды прошлого, который собирал коллекцию вещей Примадонны прошлых лет.

Домработница после развода Пугачёвой с Филиппом Киркоровым работала у короля российской эстрады, пока тот не отправил её на пенсию. Поводов поговорить с Аллой Борисовной у Людмилы было немного.

В последний раз верная 80-летняя домработница общалась с артисткой по телефону, когда историк моды Александр Васильев собирал её вещи для музея.

"В музей отдала концертные вещи Аллы. Пиджачок, который делал Слава Зайцев. Алла мне его дарила. Говорила, что, может, я надену, но я не надела. Почистила и вернула. Полно вещей и Кристины Орбакайте, и Филиппа Киркорова у меня", — сказала Дороднова в эфире НТВ.

Дороднова отмечает, что иногда Пугачёва звонит ей, чтобы поздравить с праздником, а иногда и забывает это сделать. Знаменитая помощница Люся уверена, что Примадонна не откажет ей в помощи, если ей что-то понадобится.

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