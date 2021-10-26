Алла Пугачёва отправилась на шопинг в сопровождении талантливого кутюрье. Образ Примадонны для прогулок по магазинам впечатлил поклонников певицы.
Алла Пугачёва идёт в ногу со временем. Её наряды находятся на пике модных трендов. Чувствовать моду народной артистке СССР помогает дружба с молодыми стилистами.
Певица, судя по всему, прислушивается к советам известного кутюрье Игоря Гуляева. Дизайнер разместил в своём Instagram-аккаунте видео, на котором они с Примадонной отправляются за покупками.
"Замечательное начало недели! Гуляем! С Аллусей всегда душевно и тепло", — написал под видео кутюрье.
Пугачёва нарядилась в модные широкие брюки и укороченный жакет в благородных серых тонах. На голове певицы красовалось чёрное кепи со стразами. Завершали стильный образ большие солнцезащитные очки.
Подписчики позавидовали Игорю Гуляеву, которому довелось погулять с Аллой Борисовной.
"Счастье гулять с Аллусей! Ты избранный, Игорек!";
"Модные такие";
"Я не знаю, как, возможно, это любовь творит чудеса… Но она чем старше, тем ярче!" — пишут восторженные комментарии под постом дизайнера интернет-пользователи.
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