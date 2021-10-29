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Органы опеки посетили особняк Полины Гагариной

Шоу-бизнес

Представители органов опеки потревожили покой Полины Гагариной своим визитом. На певицу подал в суд экс-супруг Дмитрий Исхаков. Фотограф потребовал, чтобы специалисты официально зафиксировали, сколько времени он может проводить с дочкой Мией.

Органы опеки посетили особняк Полины Гагариной

Как сообщает "СтарХит" первое заседание по иску Дмитрия Исхакова состоится третьего ноября.

Органы опеки проверяют, в каких условиях живёт наследница артистки и оценивает, с кем девочке лучше быть. Квартиру Исхакова тоже собираются проверить.

Фотограф требует, чтобы Полина составила максимально подробный график, в котором будет прописано время встреч отца с ребёнком, отпуска и любые другие нюансы времяпрепровождения с Мией.

Есть мнение, что фотограф намерен потребовать у бывшей жены часть имущества.

"Этот суд — только начало, — цитирует слова знакомой артистки "СтарХит". — Исхаков определенно готовит почву под раздел имущества, всячески выставляя себя жертвой. Вопросы по финансам еще не решены, он сам это подтвердил в интервью Собчак".

Подруга Гагариной отмечает, что фотографу есть что делить со звёздной экс-супругой.

"Никаких препятствий в общении с дочкой она никогда не чинила, Дима сам постоянно выкладывает Мию в Инстаграм. Но постоянно жалуется то на одно, то на другое. К примеру, что не может входить в дом Гагариной, когда она в отъезде — но это нормально, в конце концов, это больше не его жилье", — приводит слова своего инсайдера СМИ.

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Автор: Елена Былкина
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