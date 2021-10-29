Брэд Питт опять "проиграл" детей Джоли

Брэд Питт опять проиграл в суде Анджелине Джоли. Актёр вот уже несколько лет пытается заполучить опеку над шестью детьми, но до сих пор безуспешно.

Многолетние судебные тяжбы обсуждает весь голливудский бомонд. В этот раз Верховный суд Калифорнии отклонил очередную апелляцию Питта. Единоличная опека осталась у Анджелины Джоли.

У голливудской пары шестеро детей: трое — родных и трое — приёмных.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году, хотя были вместе с 2005. Актриса подала на развод спустя два года брака, но судебные тяжбы затянулись, и официально звёздный союз расторгли только в 2019 году, передаёт НТВ. С тех пор Питт пытается получить опеку над детьми. Однако по какой причине суды отклоняют требования актёра о пересмотре решения, неизвестно.

Как заявили юристы Питта, они не собираются "спускать с рук" ситуацию и продолжат подавать апелляционные жалобы.

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