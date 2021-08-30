Страсти по худому телу: знаменитости, которые страдали от анорексии и булимии

От расстройства пищевого поведения страдают многие знаменитости, особенно модели, которые помешаны на худобе и зачастую доводят себя до полного истощения. Какие звезды боролись с этим недугом и смогли справиться?

Джейн Фонда

Актриса десятилетиями боролась с расстройством пищевого поведения, но держала свою тайну в секрете от всего мира.

"Я боролась с недугом — начиная с полового созревания до 50 лет. Это заняло у меня много времени. Если вы страдаете булимией, то чем старше вы становитесь, тем хуже все становится. Требуется больше времени, чтобы оправиться от схватки, — сказала она в интервью Harper's Bazaar в 2011 году. — Я должна была сделать выбор: я живу или умру".

Леди Гага

Выступая на мероприятии в 2012 году, Леди Гага рассказала о своей борьбе с расстройством пищевого поведения.

"В старших классах меня все время тошнило, — сказала она. — Я хотела быть маленькой худенькой балериной, но я была сладострастной маленькой итальянской девочкой, у отца которой каждый вечер на столе были фрикадельки”. В какой-то момент ее болезнь начала сказываться на ее карьере. "У меня от этого испортился голос, так что мне пришлось остановиться”.

Мэри-Кейт Олсен

Американская актриса в 2004 году прошла через огонь, воду и медные трубы и отнюдь не победительницей. Плотный график работы, стресс из-за чрезмерного внимания поклонников, разлука с сестрой — все это настолько повлияло на Мэри-Кейт, что ей пришлось на месяц лечь в реабилитационный центр из-за развившейся анорексии. Актриса попала к врачам в таком тяжелом состоянии, что им пришлось просто бороться за ее жизнь.

Анджелина Джоли

Эту красотку папарацци сравнивают с "живым скелетом". Актриса действительно выглядела не лучшим образом после стрессового развода и разбирательств с опекой над детьми. Из-за переживаний актриса забывала поесть, в итоге стала весить 40 кг, что при ее росте просто катастрофично. Актриса справилась с недугом, она стала следить за режимом питания и занялась йогой.

Виктория Бекхэм

Викторию Бекхэм долгие годы боролась с анорексией и булимией. "В тренажерном зале, вместо того, чтобы проверять свою осанку, я смотрела, уменьшился ли мой двойной подбородок", — писала она в своей книге "Учимся летать". В книге Виктория пишет о том, что каждой девушке важно научиться любить свои недостатки.

Мнение эксперта

"Анорексия как психическое расстройство приводит к сильной потере веса, отсутствию чувства насыщения и голода. Те люди, которые страдают от этого недуга, не только отказываются от еды и питья, но эпизодически это чередуют с обжорством и булимией. Причем когда они едят, у них возникает страх, тревога, начинает мучить совесть, что они едят, и они искусственно вызывают рвоту или каким-то другим образом стараются избавиться от съеденной пищи. Этот вид анорексии является расстройством психики, может привести к серьезным изменениям в организме вплоть до смерти. Лечится это заболевание психиатрами и врачами, которые занимаются проблемами нарушения пищевого поведения", — прокомментировал психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.