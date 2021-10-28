Дочь Анатолия Папанова подала в суд на администрацию Олега Меньшикова

Несколько актёров Ермоловского театра, которым руководит Олег Меньшиков, направили иски против произвола руководства театра.

В театре Олега Меньшикова приняли решение об увольнении 20 артистов. Актёры, за плечами которых десятилетия работы в театре, попали под сокращение штата "в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции".

Николай Токарев, Мария Бортник и Елена Папанова были уволены в первую очередь. Артисты обратились в суд.

Как пишет "Комсомольская правда", из-за скандала с массовым сокращением актёров стали известны неприглядные факты о руководстве театра им. Ермоловой. Особенно актёров возмутили суммы их зарплат по сравнению с гонорарами руководства учреждения культуры.

"Попробуйте нас убедить, что это нормально, когда штатные единицы получают по 20 тысяч рублей в месяц, а руководитель 103 тысячи за один спектакль!" — гласит обращение сокращённых артистов.

Уволенные актёры жалуются на то, что их обращения игнорируют.

"Никакие вскрытые нами факты, оказывается, не вызывают интереса вышестоящих государственных и профильных структур! Мы пишем письма руководству СТД, в Департамент культуры Москвы, в Министерство культуры РФ, в другие инстанции. А в ответ — тишина, либо форменные отписки", — приводит "КП" текст письма профкома театра к делегатам съезда Союза театральных деятелей.

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