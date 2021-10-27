Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский прокомментировал решение Минкультуры РФ о том, что худруком МХТ им. Чехова Сергея станет Константин Хабенский.

Стас Садальский рассказал историю о том, как во МХАТе отстояли свою эмблему в виде чеховской чайки.

Артист пересказал то, что слышал от народного артиста СССР Алексея Баталова. Он поведал, что 1932 году МХАТу присвоили имя Горького, а вот эмблема театра в виде чайки осталась прежней благодаря одному остроумному смельчаку.

"А что чайка…?! ЧАЙКА… Ведь это… тот же самый… буревестник. Судьи подумали… и сказали… Логично! Чайка была спасена… А если бы эмблемой МХАТа стал горьковский "глупый пИнгвин"…? — задаётся вопросом Садальский в своём Instagram-аккаунте.

После этого он переходит к главной театральной новости этого дня.

"Актёра и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова… Хорошее решение вопроса, как мне кажется⁉️" — спрашивает у подписчиков актёр.

Фолловеры высказали своё мнение на этот счёт.

"Константин Хабенский отличный актер и прекрасный человек. Но мне совсем не понятна позиция труппы, которая, буквально, "сожрала" прекрасного режиссера Женовача. И, по-моему, это огромная потеря прежде всего для актёров. У Сергея Васильевича замечательные спектакли, а у Константина Юрьевича прекрасные актёрские работы, а вот режиссерских сильных постановок не припомню. В любом случае хорошо, что история Женовача в МХТ не закончилась как история Эфроса на Таганке", — отметили в Сети.

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