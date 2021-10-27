Минкультуры РФ: Константин Хабенский возглавил МХТ имени Чехова

Известие о назначении Константина Хабенского худруком МХТ имени Чехова стало неожиданным. О кадровых перестановках в двух ведущих театрах страны — МХАТа и МХТ высказалась Ксения Собчак.

В Минкультуры РФ сообщили, что Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Сергей Женовач уходит с этого поста по собственному желанию.

Ксения Собчак нелестно отозвалась о Женоваче.

"Женовач действительно разрушил табаковский МХАТ, но что его так быстро уйдут, я лично не ожидала. Была уверена, что он досидит до конца контракта. Все-таки во власти есть театралы видимо. Понимают, что по сути за несколько лет уничтожен был весь концепт театра, все наследие Олега Табакова", — написала супруга режиссёра Константина Богомолова в своём Telegram-канале, проявляя осведомлённость о мире театрального искусства.

Прокомментировала она и кадровые перестановки в другом прославленном театре.

"А новым гендиректором МХАТ имени Горького стал Кехман. Так что Кехман может теперь в любой момент уволить Боякова", — пишет Собчак.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.