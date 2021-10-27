Супруга Владимира Преснякова певица Наталья Подольская опубликовала снимок, на котором запечатлела всех представителей сильного пола семьи Пресняковых — от младенцев до стариков.
Выпускница "Фабрики звёзд" Наталья подольская разместила в своём Instagram-аккаунте интересные фотографии. Певице удалось собрать на одном снимке всех мужчин звёздного семейства. Поводом для семейного собрания стал день рождения младшего сына Натальи Ивана.
На фото присутствуют Владимир Пресняков-старший, Владимир Пресняков-младший (муж Подольской) внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков и двое маленьких наследников
"Пришли первые фоточки с дня рождения Вани! Представляете, прямо на празднике Иван сделал первые самостоятельные шаги", — написала Подольская под фотографиями.
Старшего 75-летнего Владимир Пресняков-старший назвали "патриархом семейства".
Подписчики певицы оценили памятные снимки.
"Поздравляю. Вот и пошли его первые шаги по жизни! Доброй дороги и светлого пути", — писали в Сети.
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