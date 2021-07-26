Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита удивил фолловеров своей чрезмерной худобой.
Никита Пресняков опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором даёт мастер-класс любителям скейтборда.
30-летний парень виртуозно катается на скейте, делясь с подписчиками секретами своего мастерства.
"Обучалка по основам рампы!" — подписал видео Никита.
Подписчики поблагодарили молодого человека за совет.
Те же, кому скейтборд был неинтересен, обратили внимание на внешний вид молодого человека.
В глаза бросилась чрезмерная худоба ловкого скейтбордиста.
Кроме того, взгляды публики привлекла необычная причёска Никиты. Копна рыжих волос возвышалась над его головой словно огненное пламя.
"А че там по причёске?";
"Похож на льва из Мадагаскара!" — писали под постом парня.
Сердобольные фолловеры решили, что парня не мешает немного подкормить.
"Ты чего так похудел…";
Что с ним стало?;
"Худенький совсем. Вроде и жена, и две бабушки, а накормить некому", — комментировали видео в Сети.
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