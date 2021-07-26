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Сын Орбакайте поразил подписчиков своим внешним видом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита удивил фолловеров своей чрезмерной худобой.

Никита Пресняков
Никита Пресняков

Никита Пресняков опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором даёт мастер-класс любителям скейтборда.

30-летний парень виртуозно катается на скейте, делясь с подписчиками секретами своего мастерства.

"Обучалка по основам рампы!" — подписал видео Никита.

Подписчики поблагодарили молодого человека за совет.

Те же, кому скейтборд был неинтересен, обратили внимание на внешний вид молодого человека.

В глаза бросилась чрезмерная худоба ловкого скейтбордиста.

Кроме того, взгляды публики привлекла необычная причёска Никиты. Копна рыжих волос возвышалась над его головой словно огненное пламя.

"А че там по причёске?";

"Похож на льва из Мадагаскара!" — писали под постом парня.

Сердобольные фолловеры решили, что парня не мешает немного подкормить.

"Ты чего так похудел…";

Что с ним стало?;

"Худенький совсем. Вроде и жена, и две бабушки, а накормить некому", — комментировали видео в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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