Сын Орбакайте поразил подписчиков своим внешним видом

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита удивил фолловеров своей чрезмерной худобой.

Никита Пресняков

Никита Пресняков опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором даёт мастер-класс любителям скейтборда.

30-летний парень виртуозно катается на скейте, делясь с подписчиками секретами своего мастерства.

"Обучалка по основам рампы!" — подписал видео Никита.

Подписчики поблагодарили молодого человека за совет.

Те же, кому скейтборд был неинтересен, обратили внимание на внешний вид молодого человека.

В глаза бросилась чрезмерная худоба ловкого скейтбордиста.

Кроме того, взгляды публики привлекла необычная причёска Никиты. Копна рыжих волос возвышалась над его головой словно огненное пламя.

"А че там по причёске?"; "Похож на льва из Мадагаскара!" — писали под постом парня.

Сердобольные фолловеры решили, что парня не мешает немного подкормить.

"Ты чего так похудел…"; Что с ним стало?; "Худенький совсем. Вроде и жена, и две бабушки, а накормить некому", — комментировали видео в Сети.

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