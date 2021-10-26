"Что там, трупы? Да нафиг!": сестра Ефремова жёстко раскритиковала Собчак

Сестра артиста Михаила Ефремова жёстко высказалась о ДТП с Ксенией Собчак. По её мнению, она повела себя цинично и эгоистично. И это ДТП не идёт ни в какое сравнение с аварией её брата, как заявила ранее телеведущая.

По словам Анастасии Ефремовой, Собчак "ситуация по кайфу" и по сравнению со светской львицей её брат вышел из машины и "не поехал на съёмки, а оказал помощь", прокомментировала родственница артиста заявление телеведущей о "роли Ефремова".

"Она циничная и эгоистичная, ей на всё положить. В каждом интервью говорит абсолютно эпатажные вещи. Эта ситуация ей просто по кайфу. Что там, трупы? Да нафиг! Села и уехала", — цитирует сестру артиста StarHit.

Она отметила, что для эпатажной телеведущей эта авария — "подарок судьбы".

Ранее Ксения Собчак заявила, что на неё обрушились комментарии хейтеров из-за того, что она уехала с места аварии. Тогда светская львица возмутилась, что на неё "примеряют роль второго Ефремова" и она не виновата в смертельном ДТП.

Смертельное ДТП с машиной, в которой ехала телеведущая, случилось по дороге из Адлера в Красную поляну. В аварии погибли два человека.

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