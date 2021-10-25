EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вице-мэр: На юго-востоке Москвы появятся новые высокотехнологичные производства
Российские власти обсуждают увеличение штрафов за нарушение санитарных норм
Врач предположил, что Андрея Губина должны лечить психиатры
Политолог оценил выделение Украине нового транша со стороны ЕС
Власти Петербурга назвали условия снятия антикоронавирусных ограничений
Врач рассказал о последствиях заболевания COVID-19: "Где тонко, там и рвётся"
Правозащитник: на улицах станет больше бездомных из-за нерабочих дней
Глава Роспотребнадзора объяснила, почему нерабочие дни — это не локдаун
Ночь Музыки: уральский перформанс в разгар карантина

Юрия Лозу не впечатлила победа Емельяненко над Джонсоном

Шоу-бизнес

Автор хита "Плот" Юрий Лоза славится своим "экспертным" мнением по всем вопросам человеческого бытия. На этот раз скептицизм музыканта не пощадил российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, который одержал блестящую победу над американцем Тимоти Джонсоном.

Юрия Лозу не впечатлила победа Емельяненко над Джонсоном

Бой Емельяненко с Джонсоном завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Такая виртуозная победа заставила Юрия Лозу сомневаться в том, что на ринге встретились равные по силе противники.

"В сетях было столько восторгов по поводу феерической победы Фёдора Емельяненко, что я решил найти в интернете видеоотчёт и лично убедиться в значимости произошедшего", — пишет артист в своём аккаунте ВК.

Лоза обращает внимание на внушительный пивной живот соперника Емельяненко.

"Видимо, Тимоти Джонсон тренировался исключительно в соседском пабе. По первым движениям стало понятно, что американец значительно медленнее бьёт и хуже стоит на ногах. То, что махач долго не продлится, стало понятно даже уборщице. Нокаут не заставил себя ждать — и даже не запыхавшийся Фёдор в очередной раз вскинул над головой российский флаг", — отмечает "непревзойдённый знаток" спортивного боя.

Лоза уверен, что за этой победой кроется какая-то договорённость, замешенная на финансовых интересах.

"Молодцы промоутеры — заработали сами и дали заработать другим, раскочегарив спонсоров и подобрав для Емельяненко дорогого дядьку для битья", — пишет музыкант.

Этот пост Лозы не оставила без своего внимания Ксения Собчак.

"Человек, который разбирается во всём", — написала журналистка в своём Telegram-канале, сопроводив свой пост скрином с высказыванием Лозы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Александр Емельяненко МОЩНО ВЫСКАЗАЛСЯ про БОЙ Федор - Джонсон / Федор Емельяненко - Тимоти Джонсон
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Вице-мэр: На юго-востоке Москвы появятся новые высокотехнологичные производства
Российские власти обсуждают увеличение штрафов за нарушение санитарных норм
Врач предположил, что Андрея Губина должны лечить психиатры
Политолог оценил выделение Украине нового транша со стороны ЕС
Власти Петербурга назвали условия снятия антикоронавирусных ограничений
Врач рассказал о последствиях заболевания COVID-19: "Где тонко, там и рвётся"
Правозащитник: на улицах станет больше бездомных из-за нерабочих дней
Глава Роспотребнадзора объяснила, почему нерабочие дни — это не локдаун
Ночь Музыки: уральский перформанс в разгар карантина
Инфекционист назвал "никудышным" исполнение локдауна в России
Популярное
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования

Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всём мире. Как оказалось, от заражения "ковидом" они точно не защищают.

Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Авто
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Общество
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Здоровье и профилактика
Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи
Любовь Степушова Будет ли легитимен Союз России и Белоруссии Любовь Степушова Мирослава Димитрова-Козлеков Итоги саммита ЕС: страны по-прежнему разделены по ценам на энергию Мирослава Димитрова-Козлеков Ирина Шлионская Надо ли пеленать детей? Ирина Шлионская
Здоровье и профилактика
Флеболог: при острых инфекционных заболеваниях страдают сосуды
Экономика и бизнес
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ
Здоровье
"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников