Юрия Лозу не впечатлила победа Емельяненко над Джонсоном

Автор хита "Плот" Юрий Лоза славится своим "экспертным" мнением по всем вопросам человеческого бытия. На этот раз скептицизм музыканта не пощадил российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, который одержал блестящую победу над американцем Тимоти Джонсоном.

Бой Емельяненко с Джонсоном завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Такая виртуозная победа заставила Юрия Лозу сомневаться в том, что на ринге встретились равные по силе противники.

"В сетях было столько восторгов по поводу феерической победы Фёдора Емельяненко, что я решил найти в интернете видеоотчёт и лично убедиться в значимости произошедшего", — пишет артист в своём аккаунте ВК.

Лоза обращает внимание на внушительный пивной живот соперника Емельяненко.

"Видимо, Тимоти Джонсон тренировался исключительно в соседском пабе. По первым движениям стало понятно, что американец значительно медленнее бьёт и хуже стоит на ногах. То, что махач долго не продлится, стало понятно даже уборщице. Нокаут не заставил себя ждать — и даже не запыхавшийся Фёдор в очередной раз вскинул над головой российский флаг", — отмечает "непревзойдённый знаток" спортивного боя.

Лоза уверен, что за этой победой кроется какая-то договорённость, замешенная на финансовых интересах.

"Молодцы промоутеры — заработали сами и дали заработать другим, раскочегарив спонсоров и подобрав для Емельяненко дорогого дядьку для битья", — пишет музыкант.

Этот пост Лозы не оставила без своего внимания Ксения Собчак.

"Человек, который разбирается во всём", — написала журналистка в своём Telegram-канале, сопроводив свой пост скрином с высказыванием Лозы.

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