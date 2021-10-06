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Собчак осадила Лозу за нападки на актёров-космонавтов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза является приверженцем теории плоской земли. Он склонен к критическим суждениям. На этот раз его нападкам подвергся полёт "киноэкипажа" в космос. Ксения Собчак высмеяла артиста за его "душное" экспертное мнение.

Собчак осадила Лозу за нападки на актёров-космонавтов

Юрий Лоза остаётся в своём репертуаре. Ранее в шоу "ЧБД" певец объяснял, что не верит в то, что земля круглая. Он убеждён, что космонавты морочат голову гражданам, заставляя их поверить в космические байки.

Нет ничего удивительного в том, что артист скептически отнёсся к полёту актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко на МКС с целью киносъёмки.

"На Первом вовсю пиарят полёт в космос нескольких актёров, не имеющих о космонавтике ни малейшего представления... Я даже боюсь представлять — какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов. Понятно, что сами-то они ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы, но лучше бы этим занимались те, кто в данных вопросах по-настоящему разбирается," — написал Лоза на своей официальной страничке во "ВК".

Ксении Собчак такие нападки не понравились. Она резко высказалась в адрес Юрия Лозы.

"Есть ли в наблюдаемой Вселенной что-то более душное, чем Юрий Лоза и его экспертное мнение вообще обо всём?" — написала Собчак в своём ТГ-канале "Кровавая барыня".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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