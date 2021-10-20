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Никас Сафронов раскрыл уникальный секрет молодости Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва поражает поклонников своей моложавостью. Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал о тайном средстве, которое помогает Примадонне оставаться молодой и красивой.

Никас Сафронов раскрыл уникальный секрет молодости Пугачёвой

Каждое появление Аллы Пугачёвой на публике — настоящий триумф. Народная артистка СССР не выглядит на свой возраст. 72-летняя певица цветёт и очаровывает окружающих.

Танец Примадонны на юбилее Николая Баскова, заснятый крупно на видео, заставил публику думать, что певица сделала себе пластическую операцию.

Друг артистки живописец Никас Сафронов точно знает, как Алле Борисовне удаётся подчинить себе время.

"Посмотрите на Аллу. Это же просто счастливая женщина, которая не зациклена на своих проблемах, заботах, трудностях. Она радостно улыбается, а не хмурит нос, уголки её губ подняты в искренней улыбке, а глаза просто сияют от удовольствия. Уверен, что красота Пугачёвой не в пластике — Алла просто счастлива", — цитирует слова художника "Собеседник".

Сафронов убеждён, что в тонусе певицу держит счастливый брак с Максимом Галкиным.

"Алле и Максиму невероятно повезло — они смогли найти друг друга и создать очень крепкую семью. У них редкая в наши дни семейная идиллия — им очень хорошо вместе, они воспитывают прекрасных детей, которые живут в атмосфере любви и взаимопонимания. Поверьте, в таких условиях любая женщина будет расцветать и без пластики", — объяснил Никас.

Живописец считает, что позднее материнство преображает дам.

"Помножьте всё это на любовь близких — а Максим просто боготворит Аллу — и вы получите "эффект пластики"", — отмечает Сафронов.

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Пугачева, Галкин и Орбакайте отплясывают на юбилее у Баскова
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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