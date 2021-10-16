В Ксению Собчак кинули лошадиной подковой

Ксении Собчак едва не прилетела в спину лошадиная подкова. Тяжёлый металлический предмет звонко ударился об асфальт рядом с журналисткой. Агрессор в добавок обозвал звезду неприличным словом.

После ДТП со смертельным исходов в Сочи на Ксению Собчак нападают со всех сторон.

В сторис Instagram Кения Собчак опубликовала видео, на котором неизвестный мужчина кидает ей вслед подкову.

"Девушка, у Вас выпало", — звучит голос за кадром.

Знаменитость вздрагивает от неожиданности. На секунду испуг на её лице сменяется улыбкой. Она показывает своему обидчику неприличный жест.

"С***", — нецензурно выругался "метатель" подковы.

Вероятно агрессор таким образом хотел задеть Собчак, которую на просторах сети нередко называю лошадью.

Собчак опубликовала видео, сопроводив его словами людей, которые встали на её защиту.

"Бесит проплаченная травля против неё в свете последнего происшествия"; "Вот так потом и помогай людям"; "Автор видео п***, назвав её в конце видео так"; "А Ксения Анатольевна умница. Нравится её самоирония и бесконечное чувство справедливости", — гласят подписи к видео.

Звезда поблагодарила всех за добрые слова.

"Ребята, спасибо всем за поддержку! Умные всё понимают", — написала Собчак.

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