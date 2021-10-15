Собчак лишилась роли ведущей на конкурсе красоты в США

После истории с ДТП со смертельным исходом Ксения Собчак потеряла возможность вести престижный конкурс красоты "Miss Russian United States — 2021". Её спешно заменили на Анну Седокову.

Продюсеры конкурса красоты "Русская мисс Америка" в самый последний момент решили, что конкурс будет вести не Ксения Собчак, как изначально планировалось, а певица Анна Седокова.

Об этом стало известно вчера. Организатор мероприятия Лика Осипова опубликовала в своём Instagram обновлённый снимок с анонсом участников конкурса. На фото вместо Ксении появилась Анна. Своё решение продюсер никак не прокомментировала.

Интернет-пользователи предполагают, что причиной замены стали события с участием Собчак. Светская львица попала в ДТП со смертельным исходом.

Есть мнение, что имидж Собчак, которая уехала домой в день аварии, пострадает, что скажется на её контрактах. Не исключают также, что Собчак сама отказалась от проведения мероприятия из-за полученного сотрясения мозга.

В Сети появляются сотни язвительных комментариев по этому поводу.

"Сменили лошадь на переправе"; "Не успела, хоть и торопилась"; "Организаторы — мудрые люди, только с опозданием приняли верное решение", — писали фолловеры.

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