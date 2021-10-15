Экс-коллега Леонтьева рассказала о поведении певца в экстремальной ситуации

Однажды Валерий Леонтьев со своими коллегами оказался в опасности — загорелся самолёт, в котором летела творческая группа. Поведение Леонтьева в этой ситуации было поразительным.

Экс-солистка шоу-балета "Опасные связи" Ольга Ломова, которая долгое время сотрудничала с Валерием Леонтьевым, вспомнила о случае, который произошёл с артистами много лет назад.

Эта история вспомнилась женщине в связи с тем, что больной коронавирусом артист убеждает всех, что с ним всё в порядке.

Ломова уверена, что такое поведение в духе талантливого артиста, который всегда показывал свою невозмутимость.

"Мы летели в самолёте, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, сидел читал, как камень, застывший", — цитирует слова танцовщицы Пятый канал.

В тот экстремальный момент Леонтьев, по словам женщины, был похож на вождя, который подаёт пример мужества окружающим. Исполнитель хита "Казанова" никогда не показывает тревогу.

"Не паникёр абсолютно. Даже если внутри что-то переживает, никогда не покажет", — подчеркнула Ломова.

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