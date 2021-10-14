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В сети воссоздали ДТП с участием Собчак в стиле компьютерной игры

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Умельцы в мельчайших подробностях воссоздали трагическую аварию в Сочи с участием Ксении Собчак, в которой погибла 35-летняя женщина. Компьютерные графики создали очень реалистичную картинку на основе имеющихся документальных видеороликов.

BeamNG Drive - Авария Собчак | Полная Реконструкция ДТП с Собчак

Любители компьютерных игр создали целый фильм о трагических событиях 10 октября. В ролике не только воспроизводится дорожно-транспортное происшествие, но выстраивается целая цепочка событий, начиная с прилёта Собчак в Сочи. Там даже схематично обыгрывается мероприятие, на котором звезда выступала в качестве телеведущей.

Дальше поминутно показываются все события, приведшие к трагедии.

Не лишён фильм и художественного допущения. На кадрах Собчак говорит водителю, чтобы он ехал быстрее, так как она опаздывает в аэропорт. Этот факт телеведущая и водитель "Майбаха" отрицают.

"BeamNG Drive — Авария Собчак. Полная Реконструкция ДТП с Собчак", — гласит подпись к видео, которое получилось весьма наглядным.

В YouTube активно комментируют крутой по качеству ролик.

"Круто сделал. На моменте с танцующими манекенами проорал", — писали в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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