В сети воссоздали ДТП с участием Собчак в стиле компьютерной игры

Умельцы в мельчайших подробностях воссоздали трагическую аварию в Сочи с участием Ксении Собчак, в которой погибла 35-летняя женщина. Компьютерные графики создали очень реалистичную картинку на основе имеющихся документальных видеороликов.

BeamNG Drive - Авария Собчак | Полная Реконструкция ДТП с Собчак

Любители компьютерных игр создали целый фильм о трагических событиях 10 октября. В ролике не только воспроизводится дорожно-транспортное происшествие, но выстраивается целая цепочка событий, начиная с прилёта Собчак в Сочи. Там даже схематично обыгрывается мероприятие, на котором звезда выступала в качестве телеведущей.

Дальше поминутно показываются все события, приведшие к трагедии.

Не лишён фильм и художественного допущения. На кадрах Собчак говорит водителю, чтобы он ехал быстрее, так как она опаздывает в аэропорт. Этот факт телеведущая и водитель "Майбаха" отрицают.

"BeamNG Drive — Авария Собчак. Полная Реконструкция ДТП с Собчак", — гласит подпись к видео, которое получилось весьма наглядным.

В YouTube активно комментируют крутой по качеству ролик.

"Круто сделал. На моменте с танцующими манекенами проорал", — писали в Сети.