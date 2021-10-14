Умельцы в мельчайших подробностях воссоздали трагическую аварию в Сочи с участием Ксении Собчак, в которой погибла 35-летняя женщина. Компьютерные графики создали очень реалистичную картинку на основе имеющихся документальных видеороликов.
Любители компьютерных игр создали целый фильм о трагических событиях 10 октября. В ролике не только воспроизводится дорожно-транспортное происшествие, но выстраивается целая цепочка событий, начиная с прилёта Собчак в Сочи. Там даже схематично обыгрывается мероприятие, на котором звезда выступала в качестве телеведущей.
Дальше поминутно показываются все события, приведшие к трагедии.
Не лишён фильм и художественного допущения. На кадрах Собчак говорит водителю, чтобы он ехал быстрее, так как она опаздывает в аэропорт. Этот факт телеведущая и водитель "Майбаха" отрицают.
"BeamNG Drive — Авария Собчак. Полная Реконструкция ДТП с Собчак", — гласит подпись к видео, которое получилось весьма наглядным.
В YouTube активно комментируют крутой по качеству ролик.
"Круто сделал. На моменте с танцующими манекенами проорал", — писали в Сети.
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