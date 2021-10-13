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Автоюрист прокомментировал действия водителя Собчак в момент ДТП

Общество

Юрист, специализирующийся на дорожно-транспортных происшествиях, Дмитрий Славнов проанализировал видео ДТП с участием Ксении Собчак и перечислил грубые нарушения водителя.

Автоюрист прокомментировал действия водителя Собчак в момент ДТП

Автоюрист увидел в действиях водителя "Мерседеса" на Краснополянском шоссе в Сочи грубые нарушения.

Посмотрев видео с ДТП, специалист обратил внимание на то, что таксист Олег Цой в тёмное время суток пошёл на обгон автобуса, вылез на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксвагеном".

"Водитель Ксении Собчак грубо нарушил правила дорожного движения, а именно: выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. То есть он начал обгонять автобус, выезжает на полосу встречного движения в тёмное время суток, скорее всего, не видит, что машина едет на него, и произошло столкновение", — цитирует Славнова Телеканал "360".

Эксперт, исходя из того, что в результате аварии погиб человек, отметил, что нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того автоюрист объяснил, что Олега Цоя могут лишить прав управления автомобилем.

Виновник ДТП несколько раз повторил, что Собчак не просила его ехать быстрее, и что решение об обгоне принял он сам. Два месяца мужчина проведёт под домашним арестом. пока идёт разбирательство по резонансному делу.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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