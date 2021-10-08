В сети обсуждают экстремальное декольте Бузовой

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова предстала перед публикой в платье с леопардовым принтом. Особенно зрителей поразил вырез на платье звезды, который заканчивался на талии.

В таком экстравагантном наряде Ольга Бузова вела программу "Звёзды в Африке". Образ знаменитости сопровождался африканскими косичками, собранными в большой пучок, золотым ремнём и висячими серьгами в форме перевёрнутого веера.

Видео Ольга разместила в своём Instagram-аккаунте. Поющая ведущая излагает в ролике "мудрые" мысли.

"Когда кажется, значит не кажется", — сказала Бузова, чем до слёз рассмешила участников шоу. "Да? Так говорят?" — спросил растерянный Михаил Галустян.

Интернет-пользователи тут же принялись обсуждать дерзкий наряд звезды.

"Смотрится со стороны очень ужасно. Если бы груди были 3-4 размера, это платье бы село отлично, и то не для ТВ"; "Зачем такое открытое декольте на плоскости?"; "Оля а почему бы вам вообще голой не сниматься"; "Круто, Олька молодец, юмориста. Платье очень красивое и стильная Ольга Бузова", — писали впечатлённые фолловеры под постом Ольги.

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