Стало известно, как бывшая жена Иосифа Пригожина лишилась жилья

Наследники Иосифа Пригожина, его экс-супруга и 81-летняя тёща вынуждены кочевать по знакомым. Родственники продюсера стали бездомными из-за изощрённого мошенничества.

МВД расследует уголовное дело по факту присвоения микрофинансовой организацией (МФО) нескольких объектов недвижимости.

Экс-супруга Иосифа Пригожина Елена решила вложить деньги в бизнес, продав несколько дорогих квартир. Деньги пошли на организацию дела по грузоперевозкам.

В какой-то момент бизнес потребовал дополнительных вложений, поэтому женщина обратилась в банк. Там ей отказали в кредите, тогда она пошла на сделку с МФО. Это и оказалось роковым шагом.

"Представьте себе, моя бывшая тёща, Светлана Андреевна, ей 81 год, приходит домой, вставляет ключ в дверь и не может попасть в свой дом — её вышвыривают просто", — цитирует слова Иосифа Пригожина RT.

Адвокат семьи Виталий Бородин уверен, что под видом кредиторов действовали аферисты, обманом заставившие семью продать им недвижимость через заключение фиктивных сделок.

По словам юриста, Пригожины не единственные жертвы данной организации.

"Это настоящая организованная преступная группа, нам известно минимум об одиннадцати других людях, пострадавших от их деятельности", — объясняет Виталий Бородин.

В данный момент уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа фактических руководителей МФО по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение").

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.