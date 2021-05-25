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Иосиф Пригожин назвал виновных в выселении его детей из квартиры

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-супругу Иосифа Пригожина вместе с детьми выселяют из квартиры.

Иосиф Пригожин назвал виновных в выселении его детей из квартиры

Дело в том, что бывшая жена продюсера некоторое время назад взяла кредит, отдав под залог квартиру. В результате выяснилось, что микрофинансовая организация присвоила себе московскую квартиру и выписала всех членов семьи Пригожина.

Напомним, что Пригожин ушёл из семьи, оставив своим детям, Данае и Дмитрию, всё нажитое в браке имущество.

Кроме того, он всё это время оказывал им финансовую поддержку и даже покупал автомобили.

Но бывшая жена звезды вышла замуж и связалась с мошенниками.

Пригожин пытался повлиять на неё, но ему это сделать не удалось.

"Меня это, конечно, убивает. Почему? Потому что я на протяжении всего времени пытался если не контролировать, то повлиять на какие-то вещи", — заявил продюсер в интервью журналистам шоу "Пусть говорят".

В мае дочь Пригожина Даная сообщила, что на основании решения суда она вместе с родными должна освободить квартиру. Дети надеются, что звёздный отец им поможет.

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Автор: Снежана Шахова
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