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Садальский рассказал о том, как Тальков предвидел свою смерть

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Игорь Тальков — явление выдающееся. Он был не только гениальным поэтом и музыкантом, но и настоящим пророком в широком смысле этого слова. Стас Садальский рассказал о том, как Тальков предсказал свою насильственную смерть во всех подробностях.

Садальский рассказал о том, как Тальков предвидел свою смерть

Ранняя смерть гения в неполные 35 лет потрясла всю страну. В октябре 1991 года не стало выдающегося певца непростой эпохи. В его кончине многие видели что-то мистическое и знаковое для страны.

Актёр Стас Садальский рассказал удивительную историю о том, как музыкант сам предсказал свою гибель.

"Задолго до гибели Игорь как-то сказал своим музыкантам, когда те не хотели лететь самолётом: "Не бойтесь со мной летать. В авиакатастрофе я никогда не погибну, меня убьют чуть позже, при большом стечении народа, и убийцу не найдут", — написал актёр в своём Instagram-аккаунте.

Вчера исполнилось ровно 30 лет, как прозвучал тот роковой выстрел в Санкт-Петербурге.

Подписчики поделились своими воспоминаниями о тех трагических событиях.

"Я работала тогда в Судебно-медицинской экспертной службе Санкт-Петербурга. Игоря Талькова привезли к нам на экспертизу после гибели. Никогда не забуду как я плакала, 19-летняя девчонка, скорбели даже, ставшие на такой работе сдержанными санитары и эксперты. Он был рупором той эпохи. Ходило много слухов о причине его убийства. От бытовухи до политики. Честно? Вот правда, мне было и есть все равно, какая была причина. Страшно, что нет такого Человека. Который просто писал прекрасные песни. Писал их не на заказ, а душой и сердцем. И сколько ещё мог бы написать… Светлая добрая вечная память", — писали фолловеры.

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Игорь Тальков - Памяти Виктора Цоя ( HD )
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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