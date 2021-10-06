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Вдова Талькова рассказала о завистниках убитого музыканта

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Тридцать лет назад не стало Игоря Талькова. Поэт и музыкант был феноменально талантлив и творчески плодовит. За свои неполные 35 лет он сочинил более 250 песен, бесчисленное количество стихов, аранжировок, сыграл в фильмах, издал книгу, поставил спектакль. Такой искромётный талант вызывал злобу и зависть окружающих.

Вдова Талькова рассказала о завистниках убитого музыканта

Игорь Тальков — личность космического масштаба. Как и многие таланты, он прожил короткую, но насыщенную жизнь.

Супруга звезды Татьяна Талькова вспоминает, что музыкант был дворянином по натуре. Благородство было его неотъемлемой частью. Он любил читать книги по истории, философии, астрофизике, истории культуры и религии, изучал Евангелие.

При этом знаменитость был скромен и не стремился к обогащению. Супруга после его смерти осталась с сыном в старой хрущёвке, куда потом привезла и гроб с телом мужа для прощания.

Популярность имела для Талькова обратную сторону. По словам Татьяны, другие артисты меркли рядом с её супругом, что вызывало негативные эмоции у менее успешных коллег.

"Став популярным, он, конечно, изменился, потому что изменилась творческая атмосфера вокруг него: зависть, сплетни, интриги. Даже сейчас, через 30 лет после убийства, некоторые фриковые персонажи пытаются на этом нажиться и самоутвердиться, не могут преодолеть свой комплекс неполноценности на фоне такого явления, как Игорь Тальков", — рассказала вдова поэта и композитора в интервью RT.

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Игорь Тальков - Чистые пруды ( HD )
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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