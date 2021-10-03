Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"

Бывшая солистка поп-группы "Тату" Елена Катина объявила, что группа воссоединится в 2022 году. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам Катиной, они снова будут выступать с Юлией Волковой. На одной из стриминговых площадок выйдет сериал о "Тату", в котором будут участвовать обе солистки.

После объявления о воссоединении группы продюсер и автор песен группы "Тату" Сергей Галоян заявил, что запрещает артисткам исполнять композиции: "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Я твоя не первая", "30 минут", "Мальчик гей", "Космос", Sacrifice, Perfect enemy, "Вся моя любовь", "Марсианские глаза". Авторские права на эти песни принадлежат Галояну.

Продюсер Иван Шаповалов и композитор Александр Войтинский создали группу "Тату" в 1999 году. Участницам музыкального коллектива — Елене Катиной и Юлии Волковой — на тот момент было 15 и 14 лет соответственно. "Тату" стала самой успешной российской поп-группой, которая добилась мировой популярности.

В 2009 года обе певицы решили начать сольные проекты. Группа окончательно распалась в 2014 году.

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