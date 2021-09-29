У Татьяны Брухуновой — отличное чувство юмора. Она периодически делится с подписчиками хорошими шутками. Не зря она вышла замуж за маститого юмориста Евгения Петросяна. На этот раз Татьяна опубликовала в своём микроблоге шутку о женской верности.
Каждый пост Татьяна всегда сопровождает новым образом. Татьяна нарядилась в чёрное пальто и модные широкие джинсы. В руках у неё — клетчатая сумочка.
Брухунова очень любит наряжаться, поэтому у фолловеров возник один вопрос.
"Можно спросить у вас? Вы до замужества, были такой же модницей?" — поинтересовались подписчики.
"Да", — лаконично ответила Татьяна.
В своём посте супруга Евгения Вагановича привела разные взгляды русских и зарубежных классиков на женщину.
"Чехов: ничто так не красит женщину, как верность.
Бронте: ничто так не красит женщину, как любовь.
Тургенев: ничто так не красит женщину, как скромность.
Толстой: какие к черту женщины, вы посмотрите какой дуб!" — написала Татьяна под фото с осенним луком.
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