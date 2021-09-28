Лариса Гузеева перед болезнью призналась в страхе смерти

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева, госпитализированная с COVID-19, недавно в своём интервью затронула тему смерти. Она делилась нехорошими предчувствиями.

У телеведущей в жизни началась чёрная полоса, так как она не сумела избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Лариса Андреевна затронула в своей беседе с Катериной Гордеевой тему болезни и смерти.

"Я уже умирала, у меня был аппендицит. Меня вскрывали, маму вызвали, чтобы попрощаться. Хотела бы, чтобы после смерти не было ничего, чтобы умереть навсегда. Потому что страшно, я не знаю, что там будет, а я так нагрешила, не хочется гореть в аду", — говорила Лариса Андреевна в интервью в Youtube-программе "Скажи Гордеевой".

Главная телесваха страны в интервью объясняла, что считает себя "ватницей". Особенно насторожили звезду ТВ вопросы о либеральных настроениях. Она заявила, что Крым наш и уверила, что ей нравится всё, что происходит.

Гузеева не замедлила отправиться в Крым, где пыталась похудеть. После отдыха на полуострове знаменитость почувствовала внезапное недомогание. Сейчас за жизнь звезды борются в больнице в Коммунарке.

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