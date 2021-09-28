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Вера Брежнева показала, как выглядела в пятнадцать лет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Старые снимки Веры Брежневой наводят публику на мысль о том, что экс-солистка "ВИА Гра" не всегда была красавицей. В Сети широко растиражирован снимок, на котором будущая певица в очках и с короткой стрижкой не похожа на ту обворожительную Веру Брежневу, которую мы все знаем. Теперь появилось новое фото певицы из далёкого прошлого.

Вера Брежнева в детском легере
Вера Брежнева в детском легере

Вера Брежнева опубликовала снимок со спортивного мероприятия. Артистка на плёночной фотографии запечатлена с тёмными волосами. В компании подруг она держит олимпийский флаг. Девушка на фото — высокая и статная. На майке Веры написано слово Kiss — поцелуй по-английски.

"Эксклюзив. Фото плохого качества, но рассмотреть можно, мне прислала подписчица — спасибо огромное — фото с пионерского лагеря "Счастливое детство", когда я как раз покрасила волосы в чёрный цвет. Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная, спортивная и стильная, ну и участвовала во всех активностях всех детских лагерей, где бывала", — подписала фото супруга Константина Меладзе.

Поклонники Брежневой с восторгом отнеслись к фотографической весточке из прошлого.

"С тех пор Вы всё такая же классная, спортивная, стильная, время не властно над Вами, меняется лишь цвет волос и их длина", — писали в Сети.

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Вера Брежнева в детстве,в юности и сейчас
Автор: Елена Былкина
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