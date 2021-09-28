Старые снимки Веры Брежневой наводят публику на мысль о том, что экс-солистка "ВИА Гра" не всегда была красавицей. В Сети широко растиражирован снимок, на котором будущая певица в очках и с короткой стрижкой не похожа на ту обворожительную Веру Брежневу, которую мы все знаем. Теперь появилось новое фото певицы из далёкого прошлого.
Вера Брежнева опубликовала снимок со спортивного мероприятия. Артистка на плёночной фотографии запечатлена с тёмными волосами. В компании подруг она держит олимпийский флаг. Девушка на фото — высокая и статная. На майке Веры написано слово Kiss — поцелуй по-английски.
"Эксклюзив. Фото плохого качества, но рассмотреть можно, мне прислала подписчица — спасибо огромное — фото с пионерского лагеря "Счастливое детство", когда я как раз покрасила волосы в чёрный цвет. Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная, спортивная и стильная, ну и участвовала во всех активностях всех детских лагерей, где бывала", — подписала фото супруга Константина Меладзе.
Поклонники Брежневой с восторгом отнеслись к фотографической весточке из прошлого.
"С тех пор Вы всё такая же классная, спортивная, стильная, время не властно над Вами, меняется лишь цвет волос и их длина", — писали в Сети.
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