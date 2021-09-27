Безвкусный ремонт в квартире Валерии и Пригожина удивил дизайнеров

По оценкам специалистов, на отделку одного квадратного метра квартиры Иосиф Пригожин и Валерия отдали не менее 100 тысяч рублей. При этом результат такого дорогостоящего ремонта многие иронически охарактеризовали фразой: "дорого богато".

Интерьер в квартире Иосифа Пригожина и Валерии

Певица Валерия поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором можно было увидеть интерьеры певицы. Артистка показала, как Иосиф Пригожин занимается домашней уборкой. Публику, однако, заинтересовала не хозяйственность продюсера, а то, как оформлено жилище звёздной пары.

Кадрами заинтересовались также профессиональные дизайнеры. Эксперт по стилю Ольга Ким отметила что её поразил выбор отделки для жилья звёздного семейства.

Она обратила внимание на то, что ремонт получился крайне дорогим, но абсолютно безвкусным.

Дизайнер объяснила, что в оформлении пола и потолка виден стиль арт-деко, но вся прочая отделка представляет собой немыслимую мешанину стилей.

"Слишком много цвета, не свойственного данному стилю. На мой взгляд, лишним является рисунок на стенах и колоннах, выполненный из мрамора. Он повторяет рисунок пола, чем нивелирует доминантность основного акцента. Стоимость отделки запредельная. Не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр", — цитирует слова эксперта PopCornNews.

Точку зрения Ким разделила дизайнер Алёна Санаева. Специалист считает, что ремонт в жилище Валерии и Пригожина смотрится странно из-за устаревших аксессуаров и мебели. Она увидела в дизайнерских решениях и выборе материалом для оттделки моду начала 2000-х.

"Видно, что ремонт сделан давно — тренды 15-летней давности. Интерьер эпатажный и старомодный одновременно", — дала свою оценку ремонту звёздного дома Санаева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.