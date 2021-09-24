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Саша Савельева опубликовала фото сына, родившегося раньше срока

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая участница группы "Фабрика" Саша Савельева показала подписчикам фотографию новорождённого сына, который появился на свет раньше срока.

Саша Савельева
Саша Савельева

Певица Саша Савельева разместила в своём Instagram-аккаунте архивные фотографии сына Леона, который появился на свет 22 марта 2019 года, раньше срока больше чем на месяц.

На фото известная "фабрикантка" с мужем актёром Кириллом Сафоновым держат в руках крошечный подгузник. Такие средства детской гигиены выпускают для малышей, которых матери по каким-то причинам не выносили все положенные девять месяцев.

На другом снимке певица держит мизерную ладошку сына.

Новорождённый сын Саши Савельевой
Новорождённый сын Саши Савельевой

"Видимо, нам с сыном очень хотелось увидеться как можно скорее, поэтому он появился раньше срока. И пусть не было свечей, ванны и прочих атрибутов "счастливых родов", пусть все было быстро и напряженно, но это нисколько не затмило радость встречи", — написала Савельева в своём посте в Instagram.

Савельева родила через восемь лет жизни в браке. Мальчику уже три года, она нагнал в развитии своих сверстников и радует звёздных родителей своими успехами.

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Автор: Елена Былкина
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