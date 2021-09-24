Саша Савельева опубликовала фото сына, родившегося раньше срока

Бывшая участница группы "Фабрика" Саша Савельева показала подписчикам фотографию новорождённого сына, который появился на свет раньше срока.

Саша Савельева

Певица Саша Савельева разместила в своём Instagram-аккаунте архивные фотографии сына Леона, который появился на свет 22 марта 2019 года, раньше срока больше чем на месяц.

На фото известная "фабрикантка" с мужем актёром Кириллом Сафоновым держат в руках крошечный подгузник. Такие средства детской гигиены выпускают для малышей, которых матери по каким-то причинам не выносили все положенные девять месяцев.

На другом снимке певица держит мизерную ладошку сына.

Новорождённый сын Саши Савельевой

"Видимо, нам с сыном очень хотелось увидеться как можно скорее, поэтому он появился раньше срока. И пусть не было свечей, ванны и прочих атрибутов "счастливых родов", пусть все было быстро и напряженно, но это нисколько не затмило радость встречи", — написала Савельева в своём посте в Instagram.

Савельева родила через восемь лет жизни в браке. Мальчику уже три года, она нагнал в развитии своих сверстников и радует звёздных родителей своими успехами.

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