Моргенштерн ответил на обвинения Мизулиной после стрельбы в Перми

Директора Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что стрельба в Перми связана с негативным влиянием творчества Моргенштерна на молодёжь. Рэпер поспешил ответить на нападки общественного деятеля.

Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) отреагировал на обвинения в свой адрес.

Озаглавил он свой пост так: "Борьба с Моргенштерном. Новый уровень".

"Может, каждый стрелок — фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок", — написал исполнитель в разделе сторис Instagram.

Ранее у рэпера уже были проблемы с законом. В его творчестве увидели пропаганду наркотиков.

Теперь исполнителя обвиняют в том, что он своими песнями провоцирует молодых людей на жестокость.

Екатерина Мизулина уверена, что рэпер является частью идеологической кампании, которая подталкивает молодых людей к агрессивному поведению.

Юрист Моргенштерна Сергей Жорин считает, что обвинения в адрес артиста являются несвоевременными попытками "хайпануть".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.