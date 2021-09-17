Эвелина Блёданс показала, как поёт её сын Семён

Девятилетний наследник Эвелины Блёданс Семён готовится к концерту в честь праздника фонда "Мы все разные". Мальчик споёт в дуэте со старшим товарищем. Подписчики телеведущей поразились тому, насколько ребята похожи друг на друга.

Эвелина Блёданс опубликовала фото и видео с репетиции её сына Семёна. В пару к мальчику подобрали ребёнка, который как две капли воды похож на наследника звезды ТВ и интернета.

"Всё это время активно готовимся к празднику нашего фонда @myvseraznye, много беготни и нервов, но всё будет красиво и детки будут счастливы!! Но, и не забываем о репетициях песни нашего инклюзивного дуэта", — написал Эвелина в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая предложила подписчикам выбрать название для певческого дуэта мальчиков.

"Вот выписала предложенные вами названия для мальчишек: "Я&я", "Две капли", "Искра", "Иванушки", "Антошки", "Илья-муромцы", "Зеркало", "Отражение", Дуэт "inclusion", дуэт "Без разницы", дуэт "Без границ", Дуэт "+1"", — возможные названия маленького коллектива.

Подписчики посоветовали остановиться на варианте дуэт "Без границ".

Мальчики, кстати, пели просто великолепно и слова песни были очень трогательные.

"Чтобы друг друга мы понимать могли. Меня ты поймёшь, я знаю, даже без лишних слов", — пели похожие, как братья-близнецы, ребята.

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