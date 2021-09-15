В Сети обсуждают вердикт в отношении "никчёмного" Михаила Ефремова

Формулировка суда, согласно которой Михаил Ефремов уже ни на что не годен, возмутила даже тех людей, которые требовали наказать артиста, виновного в смертельном ДТП, по всей строгости. Интернет-пользователи удивлены тем, что 57-летнего человека "списали" как никчёмного члена общества. В этом публика увидела дискриминацию по возрастному признаку.

Попытка адвоката Михаила Ефремова обжаловать приговор ни к чему не привела. Напрасно артист каялся и просил его помиловать.

Такой вердикт никого не удивил. Многие считают, что Ефремов должен отсидеть срок за то, что по его вине погиб человек.

При этом формулировка суда покоробила даже тех граждан, которых не тронули речи раскаяния актёра.

"Больше не сможет приносить пользу обществу в силу возраста! Вот эта формулировка была зачитана судом и в смягчении отказано. Что скажете?!" — поинтересовался у публики блогер Рустам Солнцев.

Подписчики блогера спроецировали подобное высказывание на себя.

"Жесть, зачем тогда пенсионный возраст продлили, если в 57 уже без пользы?"; "О как, теперь всех пенсионеров с такой формулировкой далеко и подальше"; "Только в нашей стране так сильна дискриминация по возрасту как — будто они не постареют и не … (умрут)", — горячатся интернет-пользователи.

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